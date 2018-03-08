Ирена Понарошку призналась, что не скучает по мужу

Ирена Понарошку вновь удивила пользователей Сети. В своем Instagram-аккаунте телеведущая призналась, что совсем не скучает по мужу, хотя она вместе с сыном вот уже два месяца находится в Азии, а Александр Глухов продолжает работать в России.

Виктория Озерова

Ирена Понарошку вновь заставила поклонников переживать. На этот раз телеведущая призналась, что даже в столь долгой разлуке не скучает по своему мужу Александру Глухову, известному как DJ List. Затем она объяснила переживающим, что во время отдыха в Азии занимается воспитанием сына Серафима, а в свободное время посещает занятия йогой, различные лекции, читает, снимается и разбирается с работой по почте. Ведущая уточнила, что ей не бывает скучно вообще, так как она любит находиться в одиночестве «со своими тараканами».Подписчики поддержали Ирену Понарошку, отметив, что она настоящая «самодостаточная женщина». Многие поклонницы признались, что им тоже часто нужно время для себя.