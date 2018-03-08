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| | Водонаева предложила подписчикам 18+ развлечение

Водонаева предложила подписчикам 18+ развлечение

Вчера, 19:57
Героиня "Дома-2", ведущая и исполнительница Алена Водонаева продолжила новый тренд среди знаменитостей, она стала героиней мобильной игры под iOS и Android. В Instagram девушка предложила фанатам необычное, но интересное развлечение с рейтингом 18+.

Водонаева предложила подписчикам 18+ развлечение

 

На своей странице Алена Водонаева предложила своим поклонникам погрузиться в мир виртуальной реальности, где можно выбрать образ для своей героини. В игре, которую разрекламировала знаменитость, пользователь выбирает любого персонажа, и ее в том числе, выбрать наряд от бикини до БДСМ, и окунуться в жизнь Instagram-знаменитости. Ощутить на себе вкус популярности, но и тяготы, когда недовольный агент начинает орать с причиной и без нее. Пользователи поблагодарили за информативный рассказ своего кумира и оценили ее вечернее платье на снимке, которое как вторая кожа облепило тело ведущей.

 

Ранее сообщалось, что знаменитая Алена Водонаева опубликовала в честь 8 марта на своей странице в интернете фотографию своей киски. Поклонники так раззадорились, но фантазиям не судьба была сбыться, так как это оказалась обычная кошка.
Анна Котова
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