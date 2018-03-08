«Неестественно»: Виктория Лопырёва решила в честь 8 марта не позорить Николая Баскова

Модель Виктория Лопырёва, которая встречается с «золотым голосом России» Николаем Басковым, решила не позорить спутника в честь праздника. Поклонники в очередной раз попросили пару перестать врать.

Елизавета Трюфель

Совместное поздравление с Международным женским днём появилось на странице настоящего блондина в Instagram. Звёзды поздравили женщин шаблонными фразами, но внимательные пользователи Сети заметили несоответствие. Обычно высокая Виктория, которая к тому же не отказывает себе в туфлях на высоком каблуке, внезапно «усохла». Лопырёва всегда отличалась высоким ростом и на фотографиях с различных мероприятий была заметно выше своего спутника.Но на праздничном видео вдруг стала с ним одного роста. Это позабавило пользователей, которые даже попросили не расстраиваться Николая Баскова. Но расстроиться успели другие фанаты, которые устали наблюдать за фальшивыми, как им кажется, отношениями звёзд и прямо им об этом заявили: «Она его аж испугалась», «Так неестественно», «Чего не в губы?» - комментируют финальный поцелуй пары в Сети. Сами модель и певец на такие замечания не реагируют.