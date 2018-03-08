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| | Актер из «Игры престолов» стал рекордсменом в пауэрлифтинге

Актер из «Игры престолов» стал рекордсменом в пауэрлифтинге

Вчера, 19:30
Хафтор Бьернссон, который исполнил прославившую его роль Григора «Горы» Клигана в популярном сериале «Игра престолов», совершил мировой рекорд в становой тяге. Актер-тяжелоатлет смог поднять 472 килограмма.

Актер из «Игры престолов» стал рекордсменом в пауэрлифтинге

 

Актер из Исландии Хафтор Бьернссон, получивший широкую известность после роли Григора Клигана в «Игре престолов», стал мировым рекордсменом в пауэрлифтинге на прошедших выходных в Коламбусе, США. Это удалось ему благодаря тому, что он смог поднять 472 килограмма.

29-летний тяжелоатлет шел к данному достижению более десяти лет. До занятий силовой тягой Хафтор Бьернссон увлекался баскетболом, но травмировал колено, что и стало толчком к тому, чтобы попробовать свои силы в новой области. Бьернссон приступил к участию в соревнованиях стронгменов с 2009 года, а уже в 2010 году стал сильнейшим мужчиной Исландии.

В 2017 году тяжелоатлет пытался побить рекорд Гиннеса по метанию стиральных машин весом в 46 килограмм, однако проиграл своему сопернику – кинул на 3,77 метра по отношению к 4,13 метрам.
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