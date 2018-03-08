Гаянэ Багдасарян показала грудь и раздвинула ноги в честь 8 марта

Когда женщины отмечают свое главное торжество в году, Багдасарян по-прежнему радует поклонников «горячими» изображениями. На новом фотоснимке Гаянэ находится на большом диване в наряде, напоминающем ночную рубашку. Девушка, не стесняясь, немного оголила свою роскошную грудь и раздвинула ноги, больше восхитив мужскую часть фанатов, нежели девушек. Когда женщины отмечают свое главное торжество в году, Багдасарян по-прежнему радует поклонников «горячими» изображениями. На новом фотоснимке Гаянэ находится на большом диване в наряде, напоминающем ночную рубашку. Девушка, не стесняясь, немного оголила свою роскошную грудь и раздвинула ноги, больше восхитив мужскую часть фанатов, нежели девушек.

Фолловеры принялись поздравлять Багдасарян с 8 марта, желая ей душевного тепла, весеннего настроения и оставаться такой, какой она есть сейчас - веселой и прекрасной. Сексапильная фотография Багдасарян спустя 17 часов просоле публикации набрала более 15 тысяч лайков.

Никита Готский

Проживающая в России армянская модель Гаянэ Багдасарян продемонстрировала свою грудь, а также раздвинула ноги в честь 8 марта. Соответствующий снимок звезда опубликовала в Instagram.