Гаянэ Багдасарян показала грудь и раздвинула ноги в честь 8 марта

Когда женщины отмечают свое главное торжество в году, Багдасарян по-прежнему радует поклонников «горячими» изображениями. На новом фотоснимке Гаянэ находится на большом диване в наряде, напоминающем ночную рубашку. Девушка, не стесняясь, немного оголила свою роскошную грудь и раздвинула ноги, больше восхитив мужскую часть фанатов, нежели девушек.
Гаянэ Багдасарян показала грудь и раздвинула ноги в честь 8 мартаСегодня, 18:57
Армянская модель Гаянэ Багдасарян шокировала поклонников откровенным фотоснимком в Instagram. Модель предстала в одном нижнем белье.
Гаянэ Багдасарян в личном микроблоге в Instagram поздравила женщин с 8 марта фото из бассейна. Модель продемонстрировала отличную форму и показала
Армянская модель Гаянэ Багдасарян решила поздравить мужчин с 23 февраля презентацией эротического ролика. Видео знаменитость опубликовала на своей странице