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| | Гаянэ Багдасарян показала аппетитную попу в бассейне

Гаянэ Багдасарян показала аппетитную попу в бассейне

Сегодня, 18:56
Гаянэ Багдасарян в личном микроблоге в Instagram поздравила женщин с 8 марта фото из бассейна. Модель продемонстрировала отличную форму и показала соблазнительное тело.

Гаянэ Багдасарян показала аппетитную попу в бассейне

 

В Международный день женщин многие звезды отечественного шоу-бизнеса поздравили прекрасную половину человечества с праздником в личных микроблогах, но Гаянэ Багдасарян все равно удалось выделиться на их фоне. Модель разместила в своем Instagram-аккаунте откровенный снимок. На фото девушка запечатлена у самого края бассейна, вода скрывает ее стройные ноги, зато очень хорошо видно аппетитную попу. На девушке только легкая белая накидка в сеточку. Фото модель подписала просто «счастливого женского дня».

Пользователи, особенно мужчины, пришли в восторг от такого поздравления. Многие назвали Багдасарян «сексуальной», «горячей» и даже «фантастической». Один из подписчиков отметил, что ради таких девушек стоит совершать подвиги.
Виктория Озерова
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