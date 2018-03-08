Гаянэ Багдасарян показала аппетитную попу в бассейне

Гаянэ Багдасарян в личном микроблоге в Instagram поздравила женщин с 8 марта фото из бассейна. Модель продемонстрировала отличную форму и показала соблазнительное тело.

Виктория Озерова

В Международный день женщин многие звезды отечественного шоу-бизнеса поздравили прекрасную половину человечества с праздником в личных микроблогах, но Гаянэ Багдасарян все равно удалось выделиться на их фоне. Модель разместила в своем Instagram-аккаунте откровенный снимок. На фото девушка запечатлена у самого края бассейна, вода скрывает ее стройные ноги, зато очень хорошо видно аппетитную попу. На девушке только легкая белая накидка в сеточку. Фото модель подписала просто «счастливого женского дня».Пользователи, особенно мужчины, пришли в восторг от такого поздравления. Многие назвали Багдасарян «сексуальной», «горячей» и даже «фантастической». Один из подписчиков отметил, что ради таких девушек стоит совершать подвиги.