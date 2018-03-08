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| | Владимир Винокур пообещал отдать курскому детскому дому четверть миллиона рублей

Владимир Винокур пообещал отдать курскому детскому дому четверть миллиона рублей

Сегодня, 18:53
Популярный юморист Владимир Винокур 3 марта в передаче «Секрет на миллион» выиграл 250 тысяч рублей. Герою предлагали раскрыть тайны своей жизни и предлагали за это денежное вознаграждение. Максимально за беседу с Лерой Кудрявцевой Винокур мог получить миллион рублей. Свои наградные артист решил истратить на благотворительность.

Владимир Винокур пообещал отдать курскому детскому дому четверть миллиона рублей

 

Юморист поведал зрителям о том, что долго боролся за жизнь родного брата Бориса, а когда смерть победила, то заботился о его жене и дочери. Однако не только Борис, но и сам Владимир не один раз был на волоске от гибели. Артист не стал скрывать рецепт крепкой семьи, рассказал о весьма щедром подарке своему внуку и даже познакомил зрителей со своей мамой.

Все секреты юморист раскрывать не стал, но даже те тайны, которые он раскрыл, обеспечили ему выигрыш в четверть миллиона. Деньги Владимир винокур в беседе Лере Кудрявцевой пообещал направить на нужды детского дома в родном городе юмориста.
Дарья Светозарова
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