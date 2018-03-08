Водонаева показала фанатам свою киску в честь 8 марта

Телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева опубликовала в Instagram фото со своим питомцем. Не так давно звезда говорила о том, что ей пришлось избавиться от кота, чтобы выносить и родить ребенка.

Звезда «Дома-2» и известная телеведущая Алена Водонаева в последнее время часто публикует в своем Instagram фотографии с новым домашним питомцем – черным котенком породы мейн-кун. 8 марта появилось очередное фото, где звезда обнимает нового домашнего любимца, который приехал к ней из Владивостока.Водонаева сообщала, что долго выбирала подходящее для себя домашнее животное. Прежнего своего кота по имени Кокос телеведущей пришлось отдать в другую семью из-за опасения заболевания токсоплазмозом и выкидыша в связи с этим. Три предыдущих выкидыша, по предположению врача Водонаевой, могли случиться именно из-за этого. Телеведущая признавалась, что ей очень жаль было расставаться с котом.Недавно Водонаева анонсировала выпуск чехлов для смартфонов с собственным дизайном, который поразил ее фанатов – на одном из чехлов были изображены едва прикрытые цветком женские половые органы.