Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Мнения

Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

От Редактора

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

Формула успешного секса установлена.

Сюжеты :

Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза «Ах, лучше бы колготы надела»: Анастасия Волочкова испугала фанатов синими дряблыми ногами Дочь Алексея Панина опубликовала шокирующее видео похода в магазин с отцом «Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку» В Британии девочка оказалась на грани смерти после установки брекетов FOX 6 показал вторжение пришельцев Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые Во время рыбалки Путин встретил медведя Любименядолго: Фанаты гадают, кому Волочкова шлет любовные послания Гаджет iPhone 6 подешевел в пределах России до 23 000 рублей Сюрприз для Галкина: Киркоров признался Пугачевой в любви на 8 марта
| | Водонаева показала фанатам свою киску в честь 8 марта

Водонаева показала фанатам свою киску в честь 8 марта

Сегодня, 18:52
Телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева опубликовала в Instagram фото со своим питомцем. Не так давно звезда говорила о том, что ей пришлось избавиться от кота, чтобы выносить и родить ребенка.

Водонаева показала фанатам свою киску в честь 8 марта

 

Звезда «Дома-2» и известная телеведущая Алена Водонаева в последнее время часто публикует в своем Instagram фотографии с новым домашним питомцем – черным котенком породы мейн-кун. 8 марта появилось очередное фото, где звезда обнимает нового домашнего любимца, который приехал к ней из Владивостока.

Водонаева сообщала, что долго выбирала подходящее для себя домашнее животное. Прежнего своего кота по имени Кокос телеведущей пришлось отдать в другую семью из-за опасения заболевания токсоплазмозом и выкидыша в связи с этим. Три предыдущих выкидыша, по предположению врача Водонаевой, могли случиться именно из-за этого. Телеведущая признавалась, что ей очень жаль было расставаться с котом.

Недавно Водонаева анонсировала выпуск чехлов для смартфонов с собственным дизайном, который поразил ее фанатов – на одном из чехлов были изображены едва прикрытые цветком женские половые органы.
Новости по теме
Алена Водонаева шокировала фанатов новым фото в Instagram
Алена Водонаева шокировала фанатов новым фото в Instagram

Популярная российская телеведущая Алена Водонаева, ранее являющаяся участницей скандального телепроекта «Дом-2», шокировала поклонников новым фото в Instagram.

Алёна Водонаева избавилась от домашнего любимца ради ребёнка
Алёна Водонаева избавилась от домашнего любимца ради ребёнка

В связи с беременностью Алёна Водонаева была вынуждена отдать своего кота знакомым, так как опасалась заразить плод токсоплазмозом.

Ему всё можно: Водонаева показала, как её трогают за грудь
Ему всё можно: Водонаева показала, как её трогают за грудь

Алена Водонаева в Instagram показала, как ее лапают за грудь. Ведущая объяснила, кто может позволить себе такую роскошь.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости