«Ах, лучше бы колготы надела»: Анастасия Волочкова испугала фанатов синими дряблыми ногами

Балерина опубликовала снимок из SPA-центра со «своим любимым мужчиной». Если любовника замечают всё меньше, то ужасающие части тела Волочковой продолжают пугать её подписчиков.

Елизавета Трюфель

Удивив многих пользователей социальной сети, Анастасия Волочкова выложила пост не с оскорблениями, а с поощрениями для участников конкурса. Но пользователи Сети, не заинтересованные в Интернет-махинациях, обратили внимание на внешний вид балерины. Анастасия Волочкова на фото изображена в синем облегающем платье со смелым вырезом. На ногах у неё были обуты «полюбившиеся» многим белые пушистые сапоги.Именно ноги стали предметом обсуждения среди юзеров в комментариях. Справедливо будет отметить, что тех, кому понравились многострадальные ножки легендарной балерины, оказалось немало. Но их было в разы меньше, чем тех, кто испытал при их виде ужас. «Платье на голое тело, сапоги на голые синие ноги. Настя, ну зачем так?», «Фу, какие страшные синие ноги», «Неужели нельзя колготы надеть?», «Синючие старые, дряблые ноги в оленеводческих сапогах. Я в шоке»,- не сдерживают эмоции поклонники. Также многие писали о надоевшем показном богатстве артистки и о том, когда им ждать нового поста от Волочковой с негативом в сторону фанов.