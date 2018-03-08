Анна Седокова разочаровала поклонников грязными кроссовками

Анна Седокова поделилась с фанатами очередным снимком со своего отдыха в Дубае. Атмосфера прекрасного была испорчена, по мнению поклонников, очень грязными кроссовками, которые обула артистка, как сообщает VistaNews.

Instagram Анны Седоковой всегда привлекает внимание очень красивыми и сексуальными фото артистки. Однако, увидев множество идеальных образов, фанаты стали весьма придирчивы к мелочам. Потому кроссовки, которые певица обула, не помыв их, испортили всё впечатление от нового красивого снимка.

Стоит отметить, что в подписи к снимку артистка пожаловалась, что ей уже надоело отдыхать, и она хочет вернуться поскорее в офис. Часть интернет-пользователей поддержали Анну Седокову в этом, отметив, что и сами не могут долго ничего не делать.

Ирина Летинская