Семенович в купальнике попала на фото в бассейне

Анна Семенович продолжает рассказывать подписчикам в Instagram, как она проводит 8 марта. В праздник ведущая не перестает себя баловать. По словам Семенович, она весь день «любила себя». Сначала посетила баню, потом поплавала в открытом бассейне, а затем отправилась на массаж. Завершить этот день звезда планирует за праздничным ужином в компании своих друзей. Там она тоже повеселится, может, даже с «танцами на столах». Ведущая также поделилась фотографией с отдыха в бассейне.
Публикацию за несколько минут оценили более полторы тысячи пользователей. Многие выразили свое восхищение ведущей, а кто-то даже признался в любви.