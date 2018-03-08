Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

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Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

От Редактора

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

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| | Семенович в купальнике попала на фото в бассейне

Семенович в купальнике попала на фото в бассейне

Сегодня, 18:40
8 марта Анна Семенович наслаждается отдыхом в элитном курортном центре Красной поляны. Сегодня звезда успела посетить баню, массаж и принять водные процедуры в бассейне под открытым небом. Фото в купальнике в Сеть выложила она сама.

Семенович в купальнике попала на фото в бассейне

 

Анна Семенович продолжает рассказывать подписчикам в Instagram, как она проводит 8 марта. В праздник ведущая не перестает себя баловать. По словам Семенович, она весь день «любила себя». Сначала посетила баню, потом поплавала в открытом бассейне, а затем отправилась на массаж. Завершить этот день звезда планирует за праздничным ужином в компании своих друзей. Там она тоже повеселится, может, даже с «танцами на столах». Ведущая также поделилась фотографией с отдыха в бассейне.

Публикацию за несколько минут оценили более полторы тысячи пользователей. Многие выразили свое восхищение ведущей, а кто-то даже признался в любви.
Виктория Озерова
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