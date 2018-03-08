Семенович в купальнике попала на фото в бассейне

8 марта Анна Семенович наслаждается отдыхом в элитном курортном центре Красной поляны. Сегодня звезда успела посетить баню, массаж и принять водные процедуры в бассейне под открытым небом. Фото в купальнике в Сеть выложила она сама.

Виктория Озерова

Анна Семенович продолжает рассказывать подписчикам в Instagram, как она проводит 8 марта. В праздник ведущая не перестает себя баловать. По словам Семенович, она весь день «любила себя». Сначала посетила баню, потом поплавала в открытом бассейне, а затем отправилась на массаж. Завершить этот день звезда планирует за праздничным ужином в компании своих друзей. Там она тоже повеселится, может, даже с «танцами на столах». Ведущая также поделилась фотографией с отдыха в бассейне.Публикацию за несколько минут оценили более полторы тысячи пользователей. Многие выразили свое восхищение ведущей, а кто-то даже признался в любви.