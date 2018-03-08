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| | Джиган и Самойлова отмечают 8 марта в Кении

Джиган и Самойлова отмечают 8 марта в Кении

Сегодня, 18:29
Оксана Самойлова поздравила всех женщин с 8 марта из Кении. Супруга известного рэпера Джигана пожелала своим подписчицам в Instagram «огромного счастья».

Джиган и Самойлова отмечают 8 марта в Кении

 

Джиган со всей семьей в холодные мартовские дни отправился в Кению. С солнечного пляжа его супруга Оксана Самойлова поздравила прекрасную половину своих поклонников с Международным женским днем. Она пожелала своим подписчицам «огромного счастья», и чтобы оно «было здесь и сейчас» всегда. Также жена Джигана отметила, что сейчас в Кении очень жарко. Публикацию Самойлова сопроводила фото с пляжа. На снимке запечатлена она с мужем и тремя дочерьми, девушка держит в руках тропические цветы.

За считанные минуты пост оценили коло 65 тысяч человек. Пользователи поздравили Самойлову с 8 марта в ответ и пожелали отлично отдохнуть в Кении. Некоторые отметили, что такая поездка – прекрасный подарок к празднику.
Виктория Озерова
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