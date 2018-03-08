Девушка с голой грудью поздравила Петербург с 8 марта

Малоизвестная отечественная модель Анастасия Трифонова эротическим снимком поздравила жителей Петербурга с 8 марта. В Instagram девушка опубликовала снимки, на которых изображена только в одних трусиках.

На фотографиях модель предстала перед поклонниками в обнаженном виде. На девушке были только трусики, а обнаженную грудь она прикрывала букетом тюльпанов. Все фотосессия проходила в спальне, а Анастасия позировала на кровати. Фото Трифонова сопроводила постом, в котором написала, что всем девушкам и женщинам нужно каждый день ярко сиять и дарить окружающим радость, так как от этого мир становится прекрасней.

Анна Котова

Пользователи незамедлительно откликнулись на такую откровенную публикацию. В комментариях они написали, что Трифонова не просто богиня, а мифическая красавица. Помимо лестных комплиментов некоторые поклонники спрашивали у девушки, трусики какого бренда покупает Анастасия, а также, использует диету или занимается в спортивном зале, чтобы поддерживать такую прекрасную фигуру.