Дима Билан: «Из-за женщин я натворил много-много безумств»

Знаменитый певец Дима Билан выложил в Instagram поздравительное видео, адресованное всем женщинам. Артист признался, что всеми своими безумствами в жизни он обязан представительницам прекрасного пола.

Дарья Светозарова

А безумств, как заявил Дима, он творил много. Певец добавил, что именно женщины раскрасили его жизнь яркими красками, сделали ее пестрой. За это артист чувствует себя вечным должником перед дамским племенем. Билан трогательно поздравил женщин с 8 Марта и добавил, что именно они сделали его таким, какой он есть сейчас.Прекрасный пол не заставил себя ждать с комментариями. Поклонницы искренне благодарили певца за видеопослание в их адрес. Многие признались, что с нетерпением ждут его концерта и считают его лучшим человеком. Артиста называли солнышком лучезарным и предлагали свою дружбу, поскольку сердца уже давно отдали ему. Всего за минуту поздравительный ролик посмотрели более 340 пользователей.