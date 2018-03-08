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| | Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза

Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза

Сегодня, 18:39
Телеведущий Андрей Малахов на своей программе «Привет, Андрей» неожиданно довёл женщин до экстаза. Популярный артист запел, исполняя каверы популярных композиций, как сообщает VistaNews.

Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза

 

В программе «Привет, Андрей» участвовали Филипп Киркоров с детьми, Алексей Воробьёв, Сосо Павлиашвили, а также женщины, в разное время прославившиеся на отечественной эстраде. Снимали заранее, однако тематика была актуальной. Дети поп-короля дарили милые презенты, которые сами сделали. Обсуждали во время эфира прекрасных дам в рамках Международного женского дня.

Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза

 

Некоторые представительницы слабого пола оказались в экстазе от поведения Малахова. Посмотреть выпуск можно будет 10 марта в 18.00 по московскому времени на «России 1». Филипп Киркоров на своей странице также его проанонсировал, пообещав, что зрители услышат много интересных историй.

Ирина Летинская
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