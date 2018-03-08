Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза

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Ох, не кофе бодрит по утрам.
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В интернет просочились первые кадры со сьёмок шоу легендарного ведущего Андрея Малахова «Привет, Андрей». Фотографии со съёмочной площадки разместил в своём
Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров в программе «Привет, Андрей» на «России 1» рассказал, как изменила его творчество «Песня 71», как сообщает HotGeo.
Вышел в эфир предновогодний выпуск программы «Привет, Андрей». В гостях у Андрея Малахова побывали звезды фестиваля «Песня года», среди которых был и