Юлия Пересильд продемонстрировала уникальный снимок с дочками

Знаменитость решила немного разъяснить свой странный поступок. Она написала, что не смогла сдержать себя, поэтому решила похвастаться перед поклонниками прекрасными детьми. В завершении Юлия написала пожелания пользователям. Поклонники незамедлительно ответила на публикацию. Они признали свое восхищение прекрасными детьми, а также самой фотографией, которая сквозила безграничной любовью и нежностью.
В декабре 2017 года Юлия Пересильд впервые появилась на светском мероприятии с детьми и супругом, режиссером Алексеем Учителем. Некоторое время назад знаменитости решили рассказать общественности о своих отношениях, подтверждая ходившие слухи.