Юлия Пересильд продемонстрировала уникальный снимок с дочками

На протяжении долгого времени Юлия Пересильд скрывала свою личную жизнь, не хотела выставлять напоказ свои отношения. Однако в честь 8 марта она решила показать трогательное и уникальное фото, на котором она позирует вместе со своими дочками Марией и Анной.

Знаменитость решила немного разъяснить свой странный поступок. Она написала, что не смогла сдержать себя, поэтому решила похвастаться перед поклонниками прекрасными детьми. В завершении Юлия написала пожелания пользователям. Поклонники незамедлительно ответила на публикацию. Они признали свое восхищение прекрасными детьми, а также самой фотографией, которая сквозила безграничной любовью и нежностью.

Анна Котова

В декабре 2017 года Юлия Пересильд впервые появилась на светском мероприятии с детьми и супругом, режиссером Алексеем Учителем. Некоторое время назад знаменитости решили рассказать общественности о своих отношениях, подтверждая ходившие слухи.