Фанаты советуют Яне Рудковской сводить сына к логопеду

Продюсер Яна Рудковская поделилась в Instagram трогательным домашним видео. Ее младший сынишка вручил любимой маме тюльпан и прочел стихотворение, за что удостоился благодарности и поцелуя.

Яна рассказала, что мальчик возвратился с тренировки по фигурному катанию и сразу поспешил поздравить маму с Международным женским днем. Вечером Рудковская ждет возвращения двух старших наследников и остальных подарков.

Дарья Светозарова

Большинство фолловеров умилились тем, как малыш читает стихи, как он улыбается и дарит своей самой любимой женщине – маме – цветы. «Какой зайка, чудесный малыш», - восхищенно комментировали ролик подписчики. Мальчика называли гномиком, умничкой, трудяжкой и прочими ласкательными прозвищами, а в конце добавили, что так и должна выглядеть папина гордость и мамино счастье.Однако сердечный порыв ребенка оценили не все. Некоторые раскритиковали дикцию ребенка и его неспособность выговаривать букву «р». «Нашла чем хвастать, лучше бы к логопеду сына сводила!», - написали хейтеры. Другие встали на защиту мальчугана и его матери. Они заявили, что Яна и сама знает о проблемах с речью у своего мальчика и наверняка занимается этим вопросом. Всего ролик просмотрели почти 26 тысяч поклонников и около ста человек поделились своим мнением.