Дочь Алексея Панина опубликовала шокирующее видео похода в магазин с отцом

Дочь скандально известного актёра Алексея Панина поделилась видео, которое рассказывает об их совместном походе в магазин. Поклонники ужаснулись тем, что девочка везла в тележке.

Елизавета Трюфель

Старшая девочка по имени Анна решила показать один из дней, когда она с отцом просто совершает покупки в магазине. На видео, которое снимает сам Алексей, изображена его дочь. В её руках детская тележка, которые есть в любом супермаркете. Возмущение пользователей Сети вызвало не смеющееся жизнерадостное семейство, а то, что было у них среди покупок.На видео показано, как Аня идёт среди алкогольных рядов и везёт семь бутылок пива. Сама девочка прокомментировала ситуацию как «поход за хлебушком», на что Панин одобрительно засмеялся. Напомним, что Анне исполнилось 9 лет, а скандалы вокруг персоны её отца возникали как раз из-за излишнего употребления им спиртных напитков. Как часто они так ходят в магазин остаётся неизвестно.