На Бородину в Милане напала стая голубей

Сегодня бывшая участница «Дома-2» Ксения Бородина празднует не только Международный женский день, но и свой день рождения. Торжество она решила отпраздновать в Милане, где на одной из площадей на знаменитость напала стая голубей.

Фотографиями из путешествий продолжает радовать Ксения Бородина, которая сейчас находится в Милане. В интернет она выложила снимок, сделанный на одной из площадей города в окружении стаи голубей. Скорее всего, ведущая планировала просто покормить птиц, а они так привыкли к вниманию людей, что не побоялись сесть даже на голову знаменитости. Пользователи не заставили себя ждать с пожеланиями. Были комментарии и с чувством юмора. Один даже написал, чтобы Бородина остерегалась подарка от голубя, который сидит на голове.

Анна Котова

До этого информировалось, что Ксения Бородина получила свою порцию критики. Поклонники раскритиковали знаменитость за то, что ведущая обула слишком большие кроссовки, не подходящие к стилю одежды, так как Бородина решила надеть светлые джинсы и элегантное пальто.