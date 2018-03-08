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| | На Бородину в Милане напала стая голубей

На Бородину в Милане напала стая голубей

Сегодня, 16:37
Сегодня бывшая участница «Дома-2» Ксения Бородина празднует не только Международный женский день, но и свой день рождения. Торжество она решила отпраздновать в Милане, где на одной из площадей на знаменитость напала стая голубей.

На Бородину в Милане напала стая голубей

 

Фотографиями из путешествий продолжает радовать Ксения Бородина, которая сейчас находится в Милане. В интернет она выложила снимок, сделанный на одной из площадей города в окружении стаи голубей. Скорее всего, ведущая планировала просто покормить птиц, а они так привыкли к вниманию людей, что не побоялись сесть даже на голову знаменитости. Пользователи не заставили себя ждать с пожеланиями. Были комментарии и с чувством юмора. Один даже написал, чтобы Бородина остерегалась подарка от голубя, который сидит на голове.

На Бородину в Милане напала стая голубей

 

До этого информировалось, что Ксения Бородина получила свою порцию критики. Поклонники раскритиковали знаменитость за то, что ведущая обула слишком большие кроссовки, не подходящие к стилю одежды, так как Бородина решила надеть светлые джинсы и элегантное пальто.
Анна Котова
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