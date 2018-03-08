«Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку»

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Ох, не кофе бодрит по утрам.
От Редактора
Формула успешного секса установлена.
Самый главный фрик России Кирилл Терёшин, который прославился благодаря своим синтоловым «рукам-базукам», набрал вес. Парень сообщил, что очередная доза
Кирилл «Руки-базуки» Терёшин из Пятигорска в личном аккаунте в Instagram рассекретил свой номер мобильного телефона. Однако сам парень заявил, что отвечать на
«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин шокировал своих поклонников новым перевоплощением. «Руки-базуки» теперь остались без бровей, о чём он сообщил в своём блоге.