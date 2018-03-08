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| | «Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку»

«Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку»

Сегодня, 16:31
Житель Пятигорска Кирилл Терёшин продолжает шокировать собственных фанатов. Для поздравления с 8 марта он нарядился в гламурную «синтоловую блондинку», оставив свои перекаченные «руки-базуки». Поклонницы образ не оценили, как сообщает VistaNews.

«Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку»

 

Во «ВКонтакте» «синтоловая блондинка», накрашенная по всем канонам «гламурной девушки», выставила поздравление с 8 марта. Терёшин назвал поклонниц красавицами, а также отметил, что очень любит их. Однако фанатки не были довольны таким поздравлением. «Не будь трансвеститом», - написала одна из них.

«Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку»

 

Многие поддержали это мнение. На самом деле фотография в странном образе была частью съёмки в одном журнале. Терёшин не посчитал это позорным и даже в небольшом ролике показал, как самостоятельно превращался в «синтоловую блондинку». Он оделся в платье и ярко накрасился, даже нарисовав себе первоначально отсутствующие брови.

Ирина Летинская
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