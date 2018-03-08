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| | Букеты звёзд: Что подарили знаменитостям российского шоу-биза

Букеты звёзд: Что подарили знаменитостям российского шоу-биза

Сегодня, 16:26
Многие российские знаменитости ведут микроблоги, куда попадают фотографии со значимых моментов их личной жизни. Так, поклонники узнали, что Анна Семенович встретила 8 марта в горах, а Яна Рудковская решила украсить тюльпанами свой дом.

Букеты звёзд: Что подарили знаменитостям российского шоу-биза

 

Большинство российских звёзд шоу-бизнеса предпочитают получать тюльпаны в честь Международного женского дня. Данное утверждение подтвердила Анна Семенович, опубликовавшая в своём микроблоге фотографию, на которой она запечатлена рядом с букетом тюльпанов на фоне горного пейзажа. Также любительницей данного вида цветов оказалась и Нюша, опубликовавшая фотографию с внушительным букетом.

Букеты звёзд: Что подарили знаменитостям российского шоу-биза

 

Не отстала от звёздной компании и Яна Рудковская, которая решила заставить весь стол тюльпанами. В свою очередь, знаменитая балерина Анастасия Волочкова решила не соответствовать стереотипам и обнародовала снимок с ведром, наполненным розами. Что касается Анны Седоковой, которая в данный момент пребывает в Дубае, её также побаловали букетом роз, однако, в гораздо меньшем количестве, чем Волочкову.
Александр Вест
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