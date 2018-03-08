Вдова Дмитрия Марьянова отрицает его пристрастие к алкоголю

Ксения Бик рассказала кореспондентам как проходила ее семейная жизнь с мужем Дмитрием Марьяновым. Также поделилась, что ей порядком уже надоела травля после смерти актера. Ксения собирается даже подавать иск в суд на некоторых лиц, которые клевещут на нее и покойного супруга. Больше всего ее возмущают слухи, якобы она избавилась от своего любящего мужа из-за квартиры в центре Москвы. Ксения уверила журналистов, что и до замужества с актером она никогда не бедствовала. На тот момент ей уже принадлежало семь квартир в Украине. В их числе трехкомнатная квартира в центре Киева и такая же в Харькове. Также в гараже в Харькове уже семь лет стоит спортивный автомобиль, за руль которого она так ни разу и не села.
Актер Дмитрий Марьянов перед смертью находился в реабилитационном центре по лечению от алкоголизма, где ему и стало плохо. До больницы довезти так его и не успели.