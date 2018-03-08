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| | Вдова Дмитрия Марьянова отрицает его пристрастие к алкоголю

Вдова Дмитрия Марьянова отрицает его пристрастие к алкоголю

Сегодня, 16:21
В последнем интервью Ксения Бик, вдова актера Дмитрия Марьянова, рассказала много деталей из их семейной жизни, однако когда вопрос затрагивает алкогольной зависимости актера, она все отрицает или просто умалчивает.

Вдова Дмитрия Марьянова отрицает его пристрастие к алкоголю

 

Ксения Бик рассказала кореспондентам как проходила ее семейная жизнь с мужем Дмитрием Марьяновым. Также поделилась, что ей порядком уже надоела травля после смерти актера. Ксения собирается даже подавать иск в суд на некоторых лиц, которые клевещут на нее и покойного супруга. Больше всего ее возмущают слухи, якобы она избавилась от своего любящего мужа из-за квартиры в центре Москвы. Ксения уверила журналистов, что и до замужества с актером она никогда не бедствовала. На тот момент ей уже принадлежало семь квартир в Украине. В их числе трехкомнатная квартира в центре Киева и такая же в Харькове. Также в гараже в Харькове уже семь лет стоит спортивный автомобиль, за руль которого она так ни разу и не села.

Актер Дмитрий Марьянов перед смертью находился в реабилитационном центре по лечению от алкоголизма, где ему и стало плохо. До больницы довезти так его и не успели.
Пелагея Лебединская
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