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| | «Мама уехала, Миху вернули»: Волочкова с торчащими сосками поздравила женщин с «днем любви»

«Мама уехала, Миху вернули»: Волочкова с торчащими сосками поздравила женщин с «днем любви»

Сегодня, 16:11
Российская танцовщица Анастасия Волочкова любительница радовать своих подписчиков свежими фото и видео, а, начав еще накануне праздника, в течение суток балерина оформила более десятка постов в социальных сетях.

«Мама уехала, Миху вернули»: Волочкова с торчащими сосками поздравила женщин с «днем любви»

 

Вначале она сообщила о приезде мамочки и подкрепила свои слова соответствующим фото. Затем был кадр бабушки с дочкой и внучкой и подписью - любимые девочки рядом! Констатация волшебного сюрприза от папы Ариши - Игоря и демонстрация продуктов, которые вскоре, по всей видимости, должны будут оказаться на праздничном обеденном столе.

Поздравление с наступающим и пожелание полной сюрпризов жизни, а также радость от первых цветов к 8 марта от поклонника. Но тут, то ли запоздалая реакция, или демонстрация того, что день любви у Волочковой ежедневно, а не только 14 февраля: «Огонь, любовь, радость, счастье. Всех женщин поздравляю с днем любви, который, как у меня, должен быть каждый день!».

Далее, судя по словам и фото, 8-е марта и танцовщица проснулась, обрадовавшись цветам и поздравила всех с праздником. Затем была традиционная утренняя гимнастика, ролик во всей своей красе недюжинной гибкости и пластичности, а также пост с пожеланиями позитива, работы над собой. В хронологической последовательности следуют водные процедуры в ледяной купели, упоминания о снеге на улице и во дворе дома и тепле на сердце с любовью в душе.

Затем упоминания о новостях канала Россия-24, и сенсации об авторе поста. Упоминание об аферисте, который сидит под арестом в СИЗО и требует обнародования каких-то фактов. Не обошлось и без рекламы добрых людей, пришедших на помощь и по гарантии полностью реанимировавших майбах Волочковой.


Пожелания счастья и умения порадоваться за нее. И в завершении поста представление нового водителя. Вот оказывается к чему все шло. Наверно это тоже подарок к 8 марта.

«Мама уехала, Миху вернули»: Волочкова с торчащими сосками поздравила женщин с «днем любви»

 


В завершении рекламный пост лебединого озера у их ворот, которые любит прима. Фото с Мишей, на котором, со слов подписчиков, звезда явилась с «торчащими сосками» и «забыла надеть нижнее белье», очевидно, спешила порадовать подписчиков. А так как на фото вновь появился Миха, то фанатами был сделан вывод, что «мама уехала и Мишу вернули».
Януш Серпнень
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