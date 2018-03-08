"А титьки где?": Сексуальная Наталья Рудова возбудила публику и удалила обидные комментарии

Известная российская актриса и звезда «Универа» Наталья Рудова в очередной раз взбудоражила публику откровенным снимком. Знаменитость недавно побывала во Франции, где успела поучаствовать в фотосессиях и теперь может побаловать армию поклонников. Тем не менее, артистку серьезно раскритиковали за видимые недостатки.

Анна Лисичкина

По мнению пользователей, которые не оставили без внимания новую публикацию, Рудова действительно выглядит соблазняюще. Как отметили комментаторы, ее топ и торчащие соски не могут остаться незамеченными, а стройная фигура и утонченный стиль добавляют изюминку образу Натальи. Однако не все слова в адрес актрисы оказались добрыми, и другая половина фанатов задалась вопросом «а титьки где?», «где сиси?», «куда делась грудь?», и подобными выражениями наполнилась лента комментариев. В большинстве случаев интересовались подобным парни, но и девушки в этом деле проявили активность.Стоит отметить, что такие обидные и провокационные вопросы под публикацией Рудовой появились практически сразу, но со временем они стали поочередно пропадать. По всей видимости, актриса мониторит отзывы подписчиков и решила удалить то, что ее на самом деле задело. На фотографии действительно очень сложно рассмотреть одно из главных женских достоинств, но Наталья ранее никогда не смущалась данного факта. Периодически сексуальная актриса размещала короткие видео и снимки, на которых на ней нет белья, а интимные места просвещаются, но фото из Парижа стало настоящим поводом для размышлений публики.Многие поклонники Рудовой встали на защиту своего кумира и начали отмечать, что в настоящее время многие привыкли, что сначала видны губы и грудь девушки, а потом уже сама владелица этих прелестей. Но, по мнению некоторых пользователей, естественная красота намного важнее, и не стоит упускать тот факт, что Наталья не делала себе пластических операций и гордится внешностью, пусть и не имеет внушительных объемов груди и других частей тела.Тем не менее, многие слова в адрес актрисы были наполнены позитивом, и фанаты решили похвалить знаменитость за ее красоту, чувство юмора и любовь к себе. Судя по комментариям, даже без огромного бюста для большинства поклонников Рудова остается сексуальной и привлекательной, как она себя и чувствует.