Поздравление сына Полины Гагариной растрогало всех поклонников

Знаменитая певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками в Instagram полученным подарком на Международный женский день от своего 10-летнего сына.

Сын Полины Гагариной Андрей не стал дарить маме дорогих купленных в магазине подарков или цветов, он сам сделал маме открытку и написал ей от чистого сердца и любящей души нежные слова поздравления. Ребенок в открытке рассказал своей маме, как он сильно ее любит и дорожит, пожелал много здоровья и долголетия. Также написал, что она у него самая талантливая во всем мире и единственная, ради которой он готов на все.

Пелагея Лебединская

Поклонники Полины Гагариной были в восторге от такого подарка. Они присоединились к поздравлениям Андрея и похвалили за правильное воспитание ребенка.