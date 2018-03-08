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| | Поздравление сына Полины Гагариной растрогало всех поклонников

Поздравление сына Полины Гагариной растрогало всех поклонников

Сегодня, 15:48
Знаменитая певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками в Instagram полученным подарком на Международный женский день от своего 10-летнего сына.

Поздравление сына Полины Гагариной растрогало всех поклонников

 

Сын Полины Гагариной Андрей не стал дарить маме дорогих купленных в магазине подарков или цветов, он сам сделал маме открытку и написал ей от чистого сердца и любящей души нежные слова поздравления. Ребенок в открытке рассказал своей маме, как он сильно ее любит и дорожит, пожелал много здоровья и долголетия. Также написал, что она у него самая талантливая во всем мире и единственная, ради которой он готов на все. 

Поздравление сына Полины Гагариной растрогало всех поклонников

 

Поклонники Полины Гагариной были в восторге от такого подарка. Они присоединились к поздравлениям Андрея и похвалили за правильное воспитание ребенка.
Пелагея Лебединская
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