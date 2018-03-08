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| | Пьяный дебош: Бузова скандалила во время переезда между городами Дальнего Востока

Пьяный дебош: Бузова скандалила во время переезда между городами Дальнего Востока

Сегодня, 15:44
Некоторое время назад завершился гастрольный тур скандальной исполнительницы и ведущей Ольги Бузовой по городам Дальнего Востока. Из города в город знаменитость передвигалась на поезде, пассажиры которого были шокированы поведением исполнительницы.

Пьяный дебош: Бузова скандалила во время переезда между городами Дальнего Востока

 

Один из пассажиров рассказал о произошедшем в поезде. Он поведал, что знаменитость, находясь под действием спиртных напитков, появилась в вагоне-ресторане. Из-за вульгарного и фамильярного поведения работникам вагона пришлось выставить знаменитость за дверь. Однако исполнительница не успокоилась, а наоборот закатила грандиозный скандал, придя конфликтовать со своей командой. По пути в вагон-ресторан ведущая приобрела несколько бутылок алкоголя. Свидетель увиденного предположил, что вернувшись в своей вагон, Бузова продолжила распивать спиртное.

 

Ранее сообщалось, что в Международный женский день Ольга Бузова будет выступать в одном из московских клубов. Поклонники пожелал своему кумиру повстречать свою вторую половинку.
Анна Котова
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