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| | Цымбалюк-Романовская подставила Мазур с помощью видео группового секса

Цымбалюк-Романовская подставила Мазур с помощью видео группового секса

Сегодня, 15:30
Виталина Цымбалюк-Романовская продолжает удивлять общественность и быть в центре внимания. На этот раз в эфире «На самом деле» она встретилась со своим бывшим адвокатом Элиной Мазур. В шоу соперницы обменялись оскорблениями.

Цымбалюк-Романовская подставила Мазур с помощью видео группового секса

 

До декабря прошлого года Элина Мазур представляла интересы Виталины Цымбалюк-Романовской и защищала ее от нападок, а затем адвокат кардинально переменила мнение, и сама взялась за «разоблачение пианистки». После нескольких месяцев бывшие приятельницы встретились в эфире шоу «На самом деле». Элина Мазур тут же заявила, что Цымбалюк-Романовская явилась в студии в пьяном виде, а та предоставила видео, на кадрах которого якобы адвокат занимается групповым сексом.

Следует отметить, что хоть экс-жене Джигарханяна и удалось больше очернить свою соперницу, теперь ей может грозить еще одно обвинение - в распространении интимных материалов из личной жизни, на этот раз от Элины Мазур.
Виктория Озерова
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