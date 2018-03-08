Цымбалюк-Романовская подставила Мазур с помощью видео группового секса

До декабря прошлого года Элина Мазур представляла интересы Виталины Цымбалюк-Романовской и защищала ее от нападок, а затем адвокат кардинально переменила мнение, и сама взялась за «разоблачение пианистки». После нескольких месяцев бывшие приятельницы встретились в эфире шоу «На самом деле». Элина Мазур тут же заявила, что Цымбалюк-Романовская явилась в студии в пьяном виде, а та предоставила видео, на кадрах которого якобы адвокат занимается групповым сексом.
Следует отметить, что хоть экс-жене Джигарханяна и удалось больше очернить свою соперницу, теперь ей может грозить еще одно обвинение - в распространении интимных материалов из личной жизни, на этот раз от Элины Мазур.