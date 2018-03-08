Анфиса Чехова разместила в Instagram феминистский пост к 8 марта

Анфиса Чехова опубликовала пост в духе феминисток, добавив к нему фотографию, на которой она в компании своих подруг пьет шампанское. Подписчицы ведущей похвалили ее за открытость, с которой она высказывает свои взгляды.

Николай Офицеров

», - заявила Чехова.В комментариях фолловеры восхитились самой Чеховой и заявили, что она представляет собой именно то, что описала в комментарии к публикации.