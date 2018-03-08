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| | Анфиса Чехова разместила в Instagram феминистский пост к 8 марта

Анфиса Чехова разместила в Instagram феминистский пост к 8 марта

Сегодня, 15:21
Анфиса Чехова опубликовала пост в духе феминисток, добавив к нему фотографию, на которой она в компании своих подруг пьет шампанское. Подписчицы ведущей похвалили ее за открытость, с которой она высказывает свои взгляды.

Анфиса Чехова разместила в Instagram феминистский пост к 8 марта

 

«С праздником, любимые девочки! Быть женщиной это действительно здорово! Особенно, когда ты именно женщина! Не какая-то там баба с яйцами, жертва, Синий Чулок, пахарь, великий контролер или мать драконов, а просто женщина! Принимающая себя такой, какой есть на самом деле, любящая каждую свою впадинку и умеющая сама с собой договариваться и поддерживать себя в самых нелегких ситуациях. Способная уважать мужчину, и позволяющая ему о себе позаботиться, знающая себе цену и подчеркивающая свою слабость. Женщина, которая добивается своего не жесткой борьбой и нахрапом, а мягкостью и женственностью! Быть женщиной очень сложно», - заявила Чехова.

В комментариях фолловеры восхитились самой Чеховой и заявили, что она представляет собой именно то, что описала в комментарии к публикации.
Николай Офицеров
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