Раскабаневшая проститутка с висящей грудью: Лена Миро оскорбила Семенович 8 марта

Популярная блогерша Лена Миро рассказала читателям о своём отношении к Анне Семенович, которая по её мнению, представляет из себя «старую проститутку», которая осталась у «разбитого корыта».

Александр Вест

В обновлении своего блога Лена Миро заявила, что многие глупые женщины с годами набираются ума, однако это не коснулось Анны Семенович, которая в свои 38 лет сумела набрать только лишние килограммы. Блогерша заметила, что мужчина, которого много лет старательно обхаживала певица, смог укрыться от российского правосудия, но, покидая Россию, не позвал Семенович с собой, весьма озадачив некогда популярную артистку. Миро упрекнула Семенович в том, что она стала исповедовать высокие моральные принципы сразу после того, как сама недавно придерживалась аморального для неё поведения.Лена Миро рассказала, что Семенович осуждает женщин, цель которых щеголять на публике, козыряя своими «прелестями» в поисках подходящего денежного мешка, чем и занимается Анна, ходя по ресторанам и другим публичным местам в окружении своей свиты.