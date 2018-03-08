«Пытка песней продолжалась третий час»: Нюша захватила заложника на 8 Марта

Певица Нюша порадовала фанатов оригинальным видео, которое сняла с помощью своих подруг. Сама исполнительница сыграла в нем главную роль. Ролик демонстрирует трех девушек, которые захватили заложника мужского пола и привезли в некое помещение для пыток.

Несчастный homo sapiens не пожелал поздравить любимую с Международным женским днем, чем навлек на себя гнев ее подруг. Предприимчивые мстительницы связали его и приковали к стулу, вынуждая сказать «Дорогая, поздравляю с праздником». Ни крики, ни угрозы, ни побои праздничным букетом не возымели действия. Незадачливый кавалер был непреклонен. Когда весь запас идей захватчицы исчерпали, на передний план вышла Нюша. Она запела один из своих хитов, после чего у несчастного заложника начались судороги.

Он заплакал и попросил прекратить эту «пытку» и взамен покорно произнес поздравительную речь любимой по телефону. Удовлетворенные успехом девушки отпустили несчастного восвояси и поехали за очередным «уклонистом».

Дарья Светозарова

Пользователи пришли в восторг от просмотра ролика. Они оценили актерский талант не только Нюши, но и ее подруг. «Мне бы таких», - вздыхали фолловеры, намекая на преданных мифической женщине соратниц, готовых часами истязать непокорных мужчин. Они поздравили певицу с праздником и заявили, что видео от Нюши сделало этот день ярким и незабываемым. «Снимай побольше таких вайнов, они круто поднимают настроение», - попросили фанаты. Всего за пару минут ролик посмотрели более 12 тысяч юзеров.