Полуголая Серябкина призвала мужчин ублажать девушек 8 марта

«Девушки, всех нас с 8 марта. Больше всего, мне бы хотелось, чтобы каждая из нас была музой, воплощением любви и красоты, живым вдохновением. Чтобы мы с вами не забывали о том, что способны не только отдавать, но еще и получать. У женщин наиболее феноменальная энергетика из всех живых существ, потому не стоит удивляться этому», - пишет Серябкина.
«Пацанов», как обратилась солистка Serebro к мужчинам, она попросила в этот день уделить женщинам все внимание и обязательно засыпать их горами комплиментов.
«Да, говорят, что важно каждый день делать это, но, как правило, остальные дни слишком забиты суетой, потому мы просто забываем говорить что-то классное и делать что-то спонтанное, что покажет человеку, как мы его любим», - заявила Серябкина.