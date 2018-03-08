Полуголая Серябкина призвала мужчин ублажать девушек 8 марта

Ольга Серябкина практически в каждой своей публикации радует подписчиков полуобнаженным видом, однако иногда она совмещает это с положительными посланиями своим фолловерам. 8 марта она написала сообщение не только для женской, но и для мужской половины подписчиков.

Николай Офицеров

», - пишет Серябкина.«Пацанов», как обратилась солистка Serebro к мужчинам, она попросила в этот день уделить женщинам все внимание и обязательно засыпать их горами комплиментов.», - заявила Серябкина.