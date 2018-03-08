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| | Полуголая Серябкина призвала мужчин ублажать девушек 8 марта

Полуголая Серябкина призвала мужчин ублажать девушек 8 марта

Сегодня, 15:11
Ольга Серябкина практически в каждой своей публикации радует подписчиков полуобнаженным видом, однако иногда она совмещает это с положительными посланиями своим фолловерам. 8 марта она написала сообщение не только для женской, но и для мужской половины подписчиков.

Полуголая Серябкина призвала мужчин ублажать девушек 8 марта

 

«Девушки, всех нас с 8 марта. Больше всего, мне бы хотелось, чтобы каждая из нас была музой, воплощением любви и красоты, живым вдохновением. Чтобы мы с вами не забывали о том, что способны не только отдавать, но еще и получать. У женщин наиболее феноменальная энергетика из всех живых существ, потому не стоит удивляться этому», - пишет Серябкина.

«Пацанов», как обратилась солистка Serebro к мужчинам, она попросила в этот день уделить женщинам все внимание и обязательно засыпать их горами комплиментов.

«Да, говорят, что важно каждый день делать это, но, как правило, остальные дни слишком забиты суетой, потому мы просто забываем говорить что-то классное и делать что-то спонтанное, что покажет человеку, как мы его любим», - заявила Серябкина.
Николай Офицеров
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