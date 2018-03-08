8 марта друзья бросили 16-летнюю звезду «Папиных дочек»

Прославленная российская актриса Екатерина Старшова поделилась со своими подписчиками горечью от того, что многие её друзья по интернет-общению бросили её, узнав, что она растеряла всех своих подписчиков в сети Instagram.

Напомним, недавно Екатерина Старшова, получившая широкую известность благодаря съёмкам в популярном телевизионном сериале «Папины дочки», объявила о блокировке своего аккаунта в сети микроблогов Instagram, так и не назвав причину, по которой её профиль был удалён. В новом Instagram-аккаунте Старшовой появилась публикация, на которой Екатерина запечатлена в процессе фигурного катания со своим партнёром. В описании публикации актриса рассказала о том, что как только у неё пропали многие тысячи подписчиков из-за потери аккаунта, многие её «друзья», с которыми она общалась в Сети, попросту отвернулись от неё.

Александр Вест

Екатерина Старшова заявила о том, что отныне её не будет интересовать количество людей, подписанных на её обновления в микроблоге, пообещав публиковать в нём всё, что будет интересно её поклонникам.