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| | 8 марта друзья бросили 16-летнюю звезду «Папиных дочек»

8 марта друзья бросили 16-летнюю звезду «Папиных дочек»

Сегодня, 15:06
Прославленная российская актриса Екатерина Старшова поделилась со своими подписчиками горечью от того, что многие её друзья по интернет-общению бросили её, узнав, что она растеряла всех своих подписчиков в сети Instagram.

8 марта друзья бросили 16-летнюю звезду «Папиных дочек»

 

Напомним, недавно Екатерина Старшова, получившая широкую известность благодаря съёмкам в популярном телевизионном сериале «Папины дочки», объявила о блокировке своего аккаунта в сети микроблогов Instagram, так и не назвав причину, по которой её профиль был удалён. В новом Instagram-аккаунте Старшовой появилась публикация, на которой Екатерина запечатлена в процессе фигурного катания со своим партнёром. В описании публикации актриса рассказала о том, что как только у неё пропали многие тысячи подписчиков из-за потери аккаунта, многие её «друзья», с которыми она общалась в Сети, попросту отвернулись от неё.

8 марта друзья бросили 16-летнюю звезду «Папиных дочек»

 

Екатерина Старшова заявила о том, что отныне её не будет интересовать количество людей, подписанных на её обновления в микроблоге, пообещав публиковать в нём всё, что будет интересно её поклонникам.
Александр Вест
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