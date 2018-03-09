"Фабрика" и Матвиенко выпустили клип, посвященный Путину

Вокалистки музыкального коллектива «Фабрика» вместе с продюсером Игорем Матвиенко выпустили видеоролик «Вова-Вова», приуроченный к 8 марта. В записи девушки признаются в любви, отмечая, что они продолжительное время следят за своим внешним видом и занимаются физкультурой. Иногда они смотрят и телевизор.
"Фабрика" и Матвиенко выпустили клип, посвященный ПутинуСегодня, 04:30
Вместе с хором маленьких детей ведущий Иван Ургант снял собственную пародийную версию клипа «Дядя Вова, мы с тобой!» Анны Кувычко, депутата Госдумы. Показано
Музыкальный коллектив «Фабрика» исполнит новую версию известной песни «Катюша». Дебют планируется на концерте Алины Кабаевой ко дню 70-летия Победы.
В популярной группе «Фабрика», кажется, намечаются изменения. Накануне стало известно, что Катя Ли собирается действительно уходить, в этом признался продюсер