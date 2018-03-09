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| | "Фабрика" и Матвиенко выпустили клип, посвященный Путину

"Фабрика" и Матвиенко выпустили клип, посвященный Путину

Сегодня, 04:30
«Фабрика» вместе с продюсером Игорем Матвиенко записали клип на хит «Вова-Вова». Предполагается, что ролик может посвящаться президенту Путину.

"Фабрика" и Матвиенко выпустили клип, посвященный Путину

 

Вокалистки музыкального коллектива «Фабрика» вместе с продюсером Игорем Матвиенко выпустили видеоролик «Вова-Вова», приуроченный к 8 марта. В записи девушки признаются в любви, отмечая, что они продолжительное время следят за своим внешним видом и занимаются физкультурой. Иногда они смотрят и телевизор.

 
По сценарию клипа, «Фабрика» желает влюбить в себя представителя сильного пола, которого зовут Владимир. Они не устают говорить, что занимаются спортивными упражнениями, принимают в пищу правильную еду и много беседуют о своем предмете обожания. В видео упоминаются портреты главы РФ Владимира Путина, также можно увидеть государственную российскую символику.

Никита Готский
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