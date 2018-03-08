Мадонна показала грудь, поедая бумагу с Кардашьян

В Сети появились фотографии, на которых прославленная певица Мадонна занимается поеданием бумаги с всемирно известной моделью Ким Кардашьян. Фанаты не могли не заметить ореолы сосков певицы, которые виднелись из-за её откровенного наряда.

Мадонна поделилась новой порцией фотоснимков, на которых запечатлено её времяпрепровождение с теледивой Ким Кардашьян. В данный момент певица и модель сотрудничают в процессе создания некого косметического средства, выпуск которого они планируют организовать совместными усилиями. В Instagram-аккаунте Мадонны появился снимок, который вызвал немалый ажиотаж среди огромного количества её фанатов. На фотографии певица запечатлена в обществе Ким Кардашян в процессе поедания бумаги, которая свисала с потолка.

Александр Вест

Поклонники певицы стали обсуждать излишне откровенный наряд 59-летней Мадонны, которая, несмотря на свой возраст, всё ещё шокирует общественность весьма откровенными фотографиями. Большинство пользователей заявили, что ждут ещё более откровенных фото от раскрепощённой певицы.