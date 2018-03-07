В Сети обсуждают схожесть Григория Лепса и его дочери

Недавно российский певец Григорий Лепс порадовал поклонников новым совестным фото с дочерью. Фанаты исполнителя тут же начали обсуждать внешние данные 16-летней наследницы 55-летнего Лепса.

На своей странице в одной из социальных сетей 55-летний российский исполнитель Григорий Лепс опубликовал совместную фотографию с 16-летней дочкой Евой. Поклонники певца в комментариях под публикацией не скупились на комплименты в сторону девушки, признавая ее похожесть с отцом.Это семейное фото привлекло к себе внимание еще и потому, что Лепс не из тех, кто часто делится с фолловерами кадрами из личной жизни. Как правило, он рассказывает о творческих планах и успехах, о работе, но почти никогда не упоминает о семье.Кроме Евы, у Григория Лепса есть дочь Инга после его первого брака. Во втором браке супруга подарила ему двух дочерей и одного сына.Не так давно стало известно о том, что Лепс вместе с другими звездами российской эстрады спели гимн для движения в поддержку Владимира Путина.