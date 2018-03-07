Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Мнения

Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Что ожидает человечество?

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

От Редактора

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

Формула успешного секса установлена.

Сюжеты :

Ученые выяснили, почему татуировки не стираются Вагнеровцы открыли подробности своей работы в Сирии Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду Такая страшная: Бузову без макияжа назвали жертвой неудачной пластики Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа» Ивана Попова Эксперты и экстрасенсы рассказали, кто может победить на выборах-2018 в РФ Учёные нашли двухтысячелетний папирус с историей о спасении котенка В Ростове взорвалась припаркованная машина с водителем внутри Ему всё можно: Водонаева показала, как её трогают за грудь Донской дрифт: В Ростове трамвай заскользил по дороге Ультрасы ПАОКа захватили студию греческого телеканала Замужество не остановило: Эмили Ратаковски снова разделась и показала "беременность"
| | Егор Крид показал беспроигрышные подарки к 8 марта

Егор Крид показал беспроигрышные подарки к 8 марта

Вчера, 22:28
Российский поп-певец Егор Крид выложил в Сеть снимок с шаром, собакой, розами и конфетами. Все это является подарками к 8 марта.

Егор Крид показал беспроигрышные подарки к 8 марта

 

Крид опубликовал на своей странице в Instagram изображение с собакой, букетом роз, шариком и коробкой конфет «Раффаэлло». Комментируя фотографию, музыкант написал, что это подарки к 8 марта, причем беспроигрышные. Обращаясь к подписчикам, он интересуется, что выбрали бы они.

Недавно Егор рассказал, о какой девушке он мечтает. Он хочет встречаться с остроумной дамой, веселой, также она обязуется находить общий язык в любой компании. Помимо того Крид желает, дабы она стала хорошей матерью его детям и самой развратной наедине с ним.
Никита Готский
Новости по теме
Егор Крид устроил романтичный сюрприз своей девушке
Егор Крид устроил романтичный сюрприз своей девушке

Известный певец Егор Крид устроил романтичный сюрприз своей девушке. К такому выводы пришли поклонники артиста, просмотрев его очередное фото в Instagram.

Егор Крид показал фото своей новогодней ёлки
Егор Крид показал фото своей новогодней ёлки

Известный рэп-исполнитель Егор Крид показал фото своей ёлки в социальной сети Instagram. Певец попросил фанатов помочь с выбором ёлочных игрушек.

Певец Егор Крид показал фото своей девушки в социальных сетях
Певец Егор Крид показал фото своей девушки в социальных сетях

Егор Крид в своем микроблоге опубликовал новую фотографию со своей возлюбленной. На изображении видны только ноги девушки. Поклонницы певца мгновенно

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости