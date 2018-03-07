Егор Крид показал беспроигрышные подарки к 8 марта

Российский поп-певец Егор Крид выложил в Сеть снимок с шаром, собакой, розами и конфетами. Все это является подарками к 8 марта.

Никита Готский

Крид опубликовал на своей странице в Instagram изображение с собакой, букетом роз, шариком и коробкой конфет «Раффаэлло». Комментируя фотографию, музыкант написал, что это подарки к 8 марта, причем беспроигрышные. Обращаясь к подписчикам, он интересуется, что выбрали бы они.Недавно Егор рассказал, о какой девушке он мечтает. Он хочет встречаться с остроумной дамой, веселой, также она обязуется находить общий язык в любой компании. Помимо того Крид желает, дабы она стала хорошей матерью его детям и самой развратной наедине с ним.