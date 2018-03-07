Казанская участница "Холостяка" рассказала, как над ней издевался экс-возлюбленный

Участница «Холостяка» из Казани 24-летняя Аида Уразбахтина сообщила о подробностях своей личной жизни. Над ней издевался бывший парень, досталось и ее сыну.

Никита Готский

Уразбахтина принимает участи е в новом сезоне популярного телевизионного шоу «Холостяк». Девушка сообщает, что ее экс-любимый издевался над ней и ее трехлетним сыном. Аида говорит, в начале их отношений им было хорошо вдвоем, но в определенный момент мужчина принялся вести себя ненормально, избивая девушку, на теле которой до сих пор присутствуют синяки и ушибы. Когда хулиган стал бить и ее сына, Аида решила разойтись с ним.После такой семейной жизни Уразбахтина стремится помогать женщинам, которые попали в такую же ситуацию. В переводе ее имя означает «награда». В Сети надеются, что онам станет реальной наградой для хорошего мужчины.