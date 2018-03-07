Последние приготовления: Рапунцель показала экслюзивные вещи для своего ребенка

Ольга Рапунцель опубликовала в Instagram снимок, показав приобретенные для будущей дочки вещи. В частности, она попросила подписчиков высказать свое мнение об электрокачелях, которые она купила из-за большого количества положительных отзывов, но сомневается, пригодятся ли они. Также девушка продемонстрировала пеленальный столик со встроенным комодом и несколько игрушек.

Казалось бы, столь позитивная тема вызвала бурные дискуссии среди пользователей. Прежде всего, они разделились на два лагеря - противников и сторонников того, чтобы покупать все для новорожденного заранее. Каждая сторона приводила свои аргументы, основным доводом стало отсутствие возможности бегать по магазинам и выбирать все уже после родов. Особенно актуальной эта проблема является для тех мамочек, которые не хотят полагаться на мужа и родственников, и предпочитают приобретать все лично.Рапунцель дали множество советов относительно вопроса об электрокачелях, голоса «за» и «против» этого девайса разделились примерно поровну. Одни подписчики нахваливали вещицу, рассказывая о том, что она не только популярна, но и действительно является спасением для молодой мамы, которой некому помочь с ребенком, тогда как в качелях ребенок может и поспать, и поразвлекаться с игрушками. Другие же настаивали, что такая электролюлька абсолютно бесполезна, потому что их дети не желали лежать в ней и постоянно плакали.Фанаты желали здоровья и легких родов Ольге, а также не обращать внимания на весь негатив, который льется на нее и на проекте, и из соцсетей. Они высказали множество комплиментов сияющему внешнему виду Рапунцель, а также нежно-розовому цвету, который она выбрала и для одежды и в оформлении детской. Многие по-доброму позавидовали этому замечательному периоду приятных хлопот, в котором сейчас пребывает Ольга.Подписчики посоветовали Ольге и ее мужу поскорее покинуть проект, потому что их в любом случае скоро оттуда выгонят, а плохие эмоции не нужны ни ей, ни ребенку. Некоторые пользователи также отметили, что с определением пола врачи нередко ошибаются, и тогда владельцем заранее заготовленного приданого для девочки может неожиданно оказаться мальчик.Хейтеры не удержались от того, чтоб позлословить на тему рекламы, которую Рапунцель в своем посте сделала марке магазина детских товаров. Они заявили, что слово «купила» здесь неуместно - все детские товары достаются Ольге и ее мужу совершенно бесплатно, за то, что они рекламируют соответствующий бренд. Поклонники вступились за своих любимцев, сказав, что сейчас бесплатно ничего никому не достается, максимум из возможного - получить скидку на данный товар.