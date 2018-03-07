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| | Сергей Жуков поделился с поклонниками историей знакомства с женой

Сергей Жуков поделился с поклонниками историей знакомства с женой

Вчера, 21:10
Известный российский певец Сергей Жуков поделился с поклонниками историей знакомства с женой. Артист призвал поклонников мыслить нестандартно и искать удивительные варианты в отношениях.

Сергей Жуков поделился с поклонниками историей знакомства с женой

 

Женой солиста «Руки Вверх» является экс-участница музыкального коллектива «Сливки».Сергей отметил, что для него это было первым противоречием на начальном этапе отношений с Ириной Бурд. Многие из его знакомых считали, что встречаться со звездой шоу-бизнеса слишком ненадежно. Сам артист отметил, что давление друзей заставило его даже переживать.

Жуков поделился тем, что он проверял свою избранницу, но опасения его знакомых, так ни разу и не подтвердились. Он призвал не обращать на заверения в стиле «он/она тебе не пара», что предостережения о том, что людям не суждено быть вместе напрасны. Сергей Жуков сказал, что мыслить шаблонами в любовных ситуациях не стоит, а нужно просто доказывать обратное на примере личных историй, а все предположения о несчастье пропускать мимо ушей.
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