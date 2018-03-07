Ольга Бузова разделась для журнала Playboy

На обложке знаменитого эротического журнала Playboy Ольга Бузова снялась много лет назад. Сейчас певица и телеведущая интенсивно эксплуатирует собственную сексуальность, что говорит о необходимости повторения опыта эротической съемки, но уже в наши дни.

На заре своей популярности Ольга Бузова приняла участие в очень откровенной эротической фотосъемке для известного во всем мире журнала Playboy. Поклонники певицы и телеведущей, а также некоторые СМИ, пристально следящие за жизнью и творчеством звезды, полагают, что для закрепления активно продвигаемого в соцсетях и клипах образа роковой сексуальной женщины, ей нужно опять сняться для какого-либо эротического издания. Между тем, достаточно откровенные фото знаменитость и сама публикует в Instagram-профиле.

В одном из видео Ольга Бузова якобы уже раздавала автографы после съемки Playboy. Кроме короткого упоминания об этой съемке, другие подтверждения эротической фотосессии для журнала пока не появлялись.