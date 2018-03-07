Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Мнения

Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Что ожидает человечество?

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

От Редактора

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

Формула успешного секса установлена.

Сюжеты :

Ученые выяснили, почему татуировки не стираются Вагнеровцы открыли подробности своей работы в Сирии Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду Такая страшная: Бузову без макияжа назвали жертвой неудачной пластики Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа» Ивана Попова Эксперты и экстрасенсы рассказали, кто может победить на выборах-2018 в РФ Учёные нашли двухтысячелетний папирус с историей о спасении котенка В Ростове взорвалась припаркованная машина с водителем внутри Ему всё можно: Водонаева показала, как её трогают за грудь Донской дрифт: В Ростове трамвай заскользил по дороге Ультрасы ПАОКа захватили студию греческого телеканала Замужество не остановило: Эмили Ратаковски снова разделась и показала "беременность"
| | Ольга Бузова разделась для журнала Playboy

Ольга Бузова разделась для журнала Playboy

Вчера, 22:02
На обложке знаменитого эротического журнала Playboy Ольга Бузова снялась много лет назад. Сейчас певица и телеведущая интенсивно эксплуатирует собственную сексуальность, что говорит о необходимости повторения опыта эротической съемки, но уже в наши дни.

Ольга Бузова разделась для журнала Playboy

 

На заре своей популярности Ольга Бузова приняла участие в очень откровенной эротической фотосъемке для известного во всем мире журнала Playboy. Поклонники певицы и телеведущей, а также некоторые СМИ, пристально следящие за жизнью и творчеством звезды, полагают, что для закрепления активно продвигаемого в соцсетях и клипах образа роковой сексуальной женщины, ей нужно опять сняться для какого-либо эротического издания. Между тем, достаточно откровенные фото знаменитость и сама публикует в Instagram-профиле.

Ольга Бузова разделась для журнала Playboy

 

В одном из видео Ольга Бузова якобы уже раздавала автографы после съемки Playboy. Кроме короткого упоминания об этой съемке, другие подтверждения эротической фотосессии для журнала пока не появлялись.
Новости по теме
Мусульманка сфотографировалась для эротического журнала PlayBoy
Мусульманка сфотографировалась для эротического журнала PlayBoy

22-летняя мусульманская журналистка из Западной Виргинии снялась для мужского эротического журнала PlayBoy. В интервью изданию она рассказала, что эта съемка -

Памела Андерсон снялась для последней эротической обложки Playboy
Памела Андерсон снялась для последней эротической обложки Playboy

Для последней эротической обложки популярного журнала Playboy снялась Памела Андерсон. Об этом представители издания сообщили в микроблоге Twitter, на своей

"Дом-2": Ольга Бузова с мужем разделась для обложки глянца

Известная телеведущая О. Бузова приняла участие в откровенной фотосессии совместно со своим мужем Д. Тарасовым. Данные фото предназначены для журнала

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости