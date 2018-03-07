Фанаты Ольги Бузовой накинулись на Максима Галкина из-за стиха

Максим Галкин даже в личном микроблоге часто пародирует известных людей. Сами знаменитости относятся к этому с юмором, но вот некоторые фанаты воспринимают все слишком серьезно. Так поклонникам Ольги Бузовой не понравилось выражение лица известного юмориста.

Виктория Озерова

Максим Галкин не так давно спародировал в своем аккаунте в соцсетях завтраки Яны Рудковской и обратился со стихом к Ольге Бузовой. Представители СМИ выяснили, как к такому юмору относятся сами знаменитости. Пародист рассказал, что в случае с первой все прошло без каких-то нареканий и претензий, а вот фанаты второй буквально накинулись на Максима Галкина. Хотя он просто прочел стих Шарля Бодлера на французском языке, фанаты решили, что юморист замыслил что-то недоброе, а самые большие подозрения вызвало выражение его лица.Максим Галкин объяснил, что обращением не только не обидел, а даже поддержал Ольгу Бузову, хотя и завуалировано.