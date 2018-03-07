Фанаты умоляют Бузову прекратить пить

Очередные критические комментарии посыпались в сторону российской знаменитости Ольги Бузовой. В этот раз раздражение поклонников вызвало новое видео, после просмотра которого пользователи начали умолять исполнительницу прекратить пить.

Дело в том, что на новой публикации у Ольги Бузовой такое лицо, что поклонники задумались над тем, что знаменитость употребляет алкоголь круглыми сутками или часто уходит в запой. На видео исполнительница предстала перед поклонниками с опухшим лицом и немного косоватыми глазами. От всего этого великолепия ведущая пыталась отвлечь внимание поклонников с помощью больших очков. Помимо этого, подписчики раскритиковали своего кумира за то, что в последнее время она часто публикует снимки, на которых без макияжа.

Анна Котова

Многие пользователи написали хорошие комментарии. Однако были и такие, которые написали много гадостей и критических слов. Некоторые задавались вопросом, что сделала с собой Бузова, что выглядит такой страшной. Другие писали, что ей не идут очки. Были и такие, которые сравнили как Ольгу, так и всех звезд шоу-бизнеса с Ксенией Собчак, но только тогда, когда публикуют снимки без косметики.