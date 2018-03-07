Телеведущая Кэти Прайс выложила в Instagram снимок с призраками

Британская телеведущая Кэти Прайс выложила в социальную сеть Instagram снимки с фантомами маленькой девочки, мальчика и демона, которые якобы обитают в ее особняке в графстве Сассекс.

Звезда заявляет, что порой полтергейсты так шумят, что не дают спать жильцам дома. Кэти пыталась запечатлеть на камеру призрак и у нее это даже получилось, но, к сожалению, в нечетком качестве. Девушка обратилась за помощью к специалистам по паранормальным явлениям и те пообещали помочь ей зафиксировать призраков на специальное оборудование.

Пелагея Лебединская

Отметим, что мнение пользователей Instagram разделилось. Одни считают, что на снимках действительно запечатлены призраки, другие считают, что там ничего нет, и советуют телеведущей прекращать пить на ночь антидепрессанты.