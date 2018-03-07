Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Мнения

Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Что ожидает человечество?

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

От Редактора

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

Формула успешного секса установлена.

Сюжеты :

Ученые выяснили, почему татуировки не стираются Вагнеровцы открыли подробности своей работы в Сирии Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду Такая страшная: Бузову без макияжа назвали жертвой неудачной пластики Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа» Ивана Попова Эксперты и экстрасенсы рассказали, кто может победить на выборах-2018 в РФ Учёные нашли двухтысячелетний папирус с историей о спасении котенка В Ростове взорвалась припаркованная машина с водителем внутри Ему всё можно: Водонаева показала, как её трогают за грудь Донской дрифт: В Ростове трамвай заскользил по дороге Ультрасы ПАОКа захватили студию греческого телеканала Замужество не остановило: Эмили Ратаковски снова разделась и показала "беременность"
| | Телеведущая Кэти Прайс выложила в Instagram снимок с призраками

Телеведущая Кэти Прайс выложила в Instagram снимок с призраками

Вчера, 21:52
Британская телеведущая Кэти Прайс выложила в социальную сеть Instagram снимки с фантомами маленькой девочки, мальчика и демона, которые якобы обитают в ее особняке в графстве Сассекс.

Телеведущая Кэти Прайс выложила в Instagram снимок с призраками

 

Звезда заявляет, что порой полтергейсты так шумят, что не дают спать жильцам дома. Кэти пыталась запечатлеть на камеру призрак и у нее это даже получилось, но, к сожалению, в нечетком качестве. Девушка обратилась за помощью к специалистам по паранормальным явлениям и те пообещали помочь ей зафиксировать призраков на специальное оборудование.

Телеведущая Кэти Прайс выложила в Instagram снимок с призраками

 

Отметим, что мнение пользователей Instagram разделилось. Одни считают, что на снимках действительно запечатлены призраки, другие считают, что там ничего нет, и советуют телеведущей прекращать пить на ночь антидепрессанты.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Обнаженное фото британской модели Кэти Прайс не понравилось пользователям Сети
Обнаженное фото британской модели Кэти Прайс не понравилось пользователям Сети

Кэти Прайс опубликовала фото, на котором она обмазана «непонятной» жидкостью. Многие поклонники звезды журнала Playboy сравнили ее с вылезшей из канализации.

Кэти Перри выложила в Instagram фото в новом амплуа
Кэти Перри выложила в Instagram фото в новом амплуа

Американская певица Кэти Перри выложила на своей странице в социальной сети Instagram свое фото, на котором видно, как кардинально изменился стиль певицы.

Телеведущая Кэти Прайс шокировала поклонников беспорядком
Телеведущая Кэти Прайс шокировала поклонников беспорядком

Британская телеведущая, журналист, писатель и модель Кэти Прайс шокировала поклонников в соцсетях беспорядком в доме, за что подверглась многочисленным

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости