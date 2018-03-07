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| | Божена Рынска боится не дожить до весны

Божена Рынска боится не дожить до весны

Вчера, 20:10
Знаменитая журналистка Божена Рынска призналась общественности, что серьезно больна. Светская особа объяснила, что у нее кончились силы, именно поэтому она боится не дожить до весны.

Божена Рынска боится не дожить до весны

 

Некоторое время назад знаменитость в своей аккаунте в Instagram разместила фотографию, по которой поклонники смогли наконец-то рассмотреть ложе, которое было освещено только настольной лампой. Журналистка рассказала пользователям, что заразилась коварным гриппом, который в ее дом принесла недолечившаяся домработница, вышедшая на работу с кашлем. Через время сама знаменитость начала кашлять, а также у нее поднялась температура. Вместо того, чтобы заниматься своими делами, Божена валяется в кровати в полутемной спальне и боится, что из-за нехватки сил не доживет до весны.

Журналистка в своем посте процитировала известного поэта Илью Эренбурга, а в конце цитаты Божена написала, что силы кончились. Подписчики посочувствовали знаменитости и даже дали несколько советов, которые помогут восстановить силы. Помимо этого, поклонники написали много комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления.
Анна Котова
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