Режиссер Марк Розовский ответил на обвинение в изнасиловании актрисы

Актриса Фатима Абаскулиева недавно заявила, что 12 лет назад тогда еще ее преподаватель режиссер Марк Розовский изнасиловал ее. Чтобы выяснить, что в ее истории правда, она и деятель киноискусства стали гостями нового выпуска «Прямого эфира».

Виктория Озерова

Фатима Абаскулиева вновь стала гостьей шоу Андрея Малахова. После того, как актриса объявила на всю страну об изнасиловании ее Марком Розовским более 10 лет назад, на нее буквально набросились пользователи Сети. Некоторые коллеги девушки также поддержали режиссера. Актриса Светлана Морковникова рассказала о том, что Фатима могла прийти на репетицию без нижнего белья и продемонстрировать это всем. Артист Юрий Голубцов и вовсе обвинил Абаскулиеву в участии в заговоре против Розовского, целью которого есть театр «У Никитских ворот».В «Прямом эфире» Марк Розовский назвал слова актрисы «чепухой» и клеветой. Он, как и многие наблюдатели ситуации, считает, что так Абаскулиева решила напомнить о себе.