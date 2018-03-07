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| | Дешевка и держатель борделя: Цымбалюк-Романовская ответила на обвинения Мазур

Дешевка и держатель борделя: Цымбалюк-Романовская ответила на обвинения Мазур

Вчера, 20:01
На программу «На самом деле» пришла бывшая поверенная интересов Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур, чтобы рассказать правду о ее жизни с актером Арменом Джигарханяном. Героиня передачи осыпала бывшую нанимательницу обвинениями и заявляла, что Виталина вела аморальный образ жизни как до брака с артистом, так и во время супружества с ним.

Дешевка и держатель борделя: Цымбалюк-Романовская ответила на обвинения Мазур

 

Все время за кулисами находилась сама обвиняемая. И неожиданно ведущий программы пригласил ее в студию к удивлению Мазур. Тем не менее, обличительница неверной жены не растерялась и продолжила рассказывать о видеоматериалах, которые якобы снимала сама Виталина и присылала ей. Элина Викторовна призналась, что экс-супруга Армена Борисовича за помощь в присвоении недвижимости актера заплатила наперснице три миллиона рублей. Пианистка не стала отрицать факта сделки, но подчеркнула, что платила Мазур из личных средств, а на имущество актера не посягала. Вся недвижимость и так была записана на нее еще во время развода Джигарханяна с предыдущей женой.

В адрес своей экс-подруги Виталина заявила: «Что можно ожидать от дешевки и держательницы борделя». Следует добавить, что Цымбалюк-Романовская также отказалась от проверки на полиграфе, чем несколько расшатала формат ток-шоу.
Дарья Светозарова
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