Мазур: Цымбалюк-Романовская потратила молодость на вздорного старика

В программу «На самом деле» на «Первом канале» пришла Элина Мазур. Ранее преданная соратница Виталины Цымбалюк-Романовской, а сейчас ее не менее ярая обличительница решила раскрыть правду об экс-супруге известного артиста Армена Джигарханяна.

Дарья Светозарова

Мазур заявляет, что стала жертвой интриг и обмана пианистки, но при этом отказалась сесть в кресло для проверки на полиграфе. Вместо этого гостья села в обычное кресло, что вызвало удивление и неодобрение присутствующих в студии экспертов. С места в карьер Мазур начала рассказывать, что Виталина на протяжении супружества с актером постоянно ему изменяла и даже присылала ей компрометирующие видео. Тем не менее, никаких имен обличительница назвать не смогла. Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс, которая в этой программе занимала кресло одного из экспертов честно призналась, что считает заявления Мазур голословными и не верит им. Другие эксперты также скептически отреагировали на видео, которые якобы есть, но которые обладательница никому не покажет. Свое решение гостья объяснила тем, что в роликах сняты известные, но женатые мужчины.Также Элина посочувствовала Элине. Она заявила, что пианистка потратила свою молодость на вздорного старика, имея ввиду Джигарханяна. Стоит отметить, что все это время Виталина находилась за кулисами и готовилась ответить.