Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Мнения

Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Что ожидает человечество?

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

От Редактора

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

Формула успешного секса установлена.

Сюжеты :

Ученые выяснили, почему татуировки не стираются Вагнеровцы открыли подробности своей работы в Сирии Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду Такая страшная: Бузову без макияжа назвали жертвой неудачной пластики Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа» Ивана Попова Эксперты и экстрасенсы рассказали, кто может победить на выборах-2018 в РФ Учёные нашли двухтысячелетний папирус с историей о спасении котенка В Ростове взорвалась припаркованная машина с водителем внутри Ему всё можно: Водонаева показала, как её трогают за грудь Донской дрифт: В Ростове трамвай заскользил по дороге Ультрасы ПАОКа захватили студию греческого телеканала Замужество не остановило: Эмили Ратаковски снова разделась и показала "беременность"
| | Мазур: Цымбалюк-Романовская потратила молодость на вздорного старика

Мазур: Цымбалюк-Романовская потратила молодость на вздорного старика

Вчера, 19:54
В программу «На самом деле» на «Первом канале» пришла Элина Мазур. Ранее преданная соратница Виталины Цымбалюк-Романовской, а сейчас ее не менее ярая обличительница решила раскрыть правду об экс-супруге известного артиста Армена Джигарханяна.

Мазур: Цымбалюк-Романовская потратила молодость на вздорного старика

 

Мазур заявляет, что стала жертвой интриг и обмана пианистки, но при этом отказалась сесть в кресло для проверки на полиграфе. Вместо этого гостья села в обычное кресло, что вызвало удивление и неодобрение присутствующих в студии экспертов. С места в карьер Мазур начала рассказывать, что Виталина на протяжении супружества с актером постоянно ему изменяла и даже присылала ей компрометирующие видео. Тем не менее, никаких имен обличительница назвать не смогла. Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс, которая в этой программе занимала кресло одного из экспертов честно призналась, что считает заявления Мазур голословными и не верит им. Другие эксперты также скептически отреагировали на видео, которые якобы есть, но которые обладательница никому не покажет. Свое решение гостья объяснила тем, что в роликах сняты известные, но женатые мужчины.

Также Элина посочувствовала Элине. Она заявила, что пианистка потратила свою молодость на вздорного старика, имея ввиду Джигарханяна. Стоит отметить, что все это время Виталина находилась за кулисами и готовилась ответить.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Дешевка и держатель борделя: Цымбалюк-Романовская ответила на обвинения Мазур
Дешевка и держатель борделя: Цымбалюк-Романовская ответила на обвинения Мазур

На программу «На самом деле» пришла бывшая поверенная интересов Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур, чтобы рассказать правду о ее жизни с актером Арменом

Никас Сафронов: Элина Мазур виновна в развале брака Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
Никас Сафронов: Элина Мазур виновна в развале брака Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Элина Мазур поспособствовала краху брака Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Так считает художник Никас Сафронов.

Элина Мазур рассекретила подробности сотрудничества с Цымбалюк-Романовской
Элина Мазур рассекретила подробности сотрудничества с Цымбалюк-Романовской

Элина Мазур решила пролить свет на былое сотрудничество с экс-супругой актера Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. Бывшая подруга пианистки

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости