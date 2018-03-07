Бузовой поставили неутешительный диагноз: Концерты отменяются?

Врач порекомендовал Ольге Бузовой полный покой и срочное лечение. Из-за травмы Бузова не может полноценно передвигаться и танцевать. Знаменитость сообщила, что свои спектакли, которые должны состояться в Москве в театре Эстрады и концерт в Реутове, запланированные на завтра, отменять не будет.
Кроме того, Ольга Бузова написала на своей странице в соцсети, что судьба дальнейших выступлений пока не известна, так будут приниматься решения о том, переносить концерты или нет. Артистка сообщила, что обо всех изменениях в планах будет извещать фолловеров.