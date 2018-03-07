Бузовой поставили неутешительный диагноз: Концерты отменяются?

Популярная исполнительница и экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова призналась своим поклонникам в социальной сети о том, что травматолог поставил ей неутешительный диагноз. У звезды частичное повреждение передней крестообразной связки. Известно, что у Бузовой сейчас самый разгар выступлений.

Татьяна Преображенская

Врач порекомендовал Ольге Бузовой полный покой и срочное лечение. Из-за травмы Бузова не может полноценно передвигаться и танцевать. Знаменитость сообщила, что свои спектакли, которые должны состояться в Москве в театре Эстрады и концерт в Реутове, запланированные на завтра, отменять не будет.Кроме того, Ольга Бузова написала на своей странице в соцсети, что судьба дальнейших выступлений пока не известна, так будут приниматься решения о том, переносить концерты или нет. Артистка сообщила, что обо всех изменениях в планах будет извещать фолловеров.