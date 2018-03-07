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| | Кейт Миддлтон напугала журналистов странными пальцами

Кейт Миддлтон напугала журналистов странными пальцами

Вчера, 20:29
Папарацци сделали снимок герцогини Кембриджской и заметили, что на ее правой руке три средних пальца одинаковой длины. Журналисты посчитали странной такую особенность Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон напугала журналистов странными пальцами

 

Недавно герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон находилась с визитом в начальной школе Оксфорда, где посещала детей, преодолевших тяжесть психических расстройств. На снимках, сделанных во время встречи, папарацци заметили, что у Кейт на правой руке средний, безымянный и указательный пальцы одинакового размера. Такой дефект пальцев встречается крайне редко, так как в основном у всех людей средний палец длиннее остальных пальцев.

Отметим, что Кейт Миддлтон покровительствует фонду, который занимается психологическим здоровьем детей и подростков. Кроме того, она стала членом круглого стола, за которым обсуждают поддержку семей в первые годы жизни ребенка.
Пелагея Лебединская
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