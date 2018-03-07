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| | «Богиня жира и пиццы»: Лиза Триандафилиди ни в чем себе не отказывает

«Богиня жира и пиццы»: Лиза Триандафилиди ни в чем себе не отказывает

Вчера, 19:47
На Instagram-странице участницы реалити-шоу Елизаветы Триандафилиди появилось видео, того как девушка ест пищу и запивает ее колой. В подписи к публикации резюмируется, что «диета прошла мимо».

«Богиня жира и пиццы»: Лиза Триандафилиди ни в чем себе не отказывает

 

С профиля в Instagram участницы телешоу «Дом-2» Елизаветы Триандафилиди опубликовано видео, сделанное от лица ее молодого человека Алексея Чайчица. Парень якобы хочет спросить у Триандафилиди осталась ли еще пицца, для этого заходит на кухню. Но там он находит свою девушку в шубе, надетой поверх нижнего белья, в солнцезащитных очках, и поглощающую остатки той самой пиццы, в то время как ноги девушки в туфлях на шпильке закинуты на кухонный стол. Чайчица стал подшучивать над девушкой, называя ее «Бедросовичем» и таким образом намекая, что ее шуба похожа на аналогичную у певца Филиппа Киркорова.

В подписи к видеоролику сказано о «богине жира и пиццы», а также о том, что диета «прошла мимо». В своем Instagram участница «Дом-2» уже неоднократно говорила, что собирается похудеть к лету, но ее действия противоречат ее намерению. Тем не менее, часть подписчиков знаменитости не поверили в то, что ролик является не постановочным.
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