«Богиня жира и пиццы»: Лиза Триандафилиди ни в чем себе не отказывает

На Instagram-странице участницы реалити-шоу Елизаветы Триандафилиди появилось видео, того как девушка ест пищу и запивает ее колой. В подписи к публикации резюмируется, что «диета прошла мимо».

С профиля в Instagram участницы телешоу «Дом-2» Елизаветы Триандафилиди опубликовано видео, сделанное от лица ее молодого человека Алексея Чайчица. Парень якобы хочет спросить у Триандафилиди осталась ли еще пицца, для этого заходит на кухню. Но там он находит свою девушку в шубе, надетой поверх нижнего белья, в солнцезащитных очках, и поглощающую остатки той самой пиццы, в то время как ноги девушки в туфлях на шпильке закинуты на кухонный стол. Чайчица стал подшучивать над девушкой, называя ее «Бедросовичем» и таким образом намекая, что ее шуба похожа на аналогичную у певца Филиппа Киркорова.В подписи к видеоролику сказано о «богине жира и пиццы», а также о том, что диета «прошла мимо». В своем Instagram участница «Дом-2» уже неоднократно говорила, что собирается похудеть к лету, но ее действия противоречат ее намерению. Тем не менее, часть подписчиков знаменитости не поверили в то, что ролик является не постановочным.